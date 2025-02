"Wat is Trump van plan?" Tata Steel IJmuiden vreest nieuwe klap

Cor Henis, al jaren medewerker bij Tata Steel IJmuiden, merkt het aan alles: onrust, vragen, zorgen. "Het leeft", zegt hij. "We hebben gehoord wat er vandaag aangekondigd zou worden, maar niemand weet wat het echt betekent. Het blijft onzeker."

De aankondiging van Trump slaat in als een bom. Vanaf 4 maart heft de VS 25 procent invoerbelasting op buitenlands staal en aluminium. Zonder uitzonderingen, zonder vrijstellingen. En dat betekent ook voor Tata Steel een harde klap.

Het staalbedrijf, de grootste producent van Nederland, exporteert 12 procent van zijn productie naar de VS. Wat er gebeurt als die afzetmarkt verdwijnt? Dat durft Henis niet te voorspellen. "Het enige dat we nu kunnen doen, is gewoon doorgaan en ons beste beentje voor zetten."

In een reactie laat het staalbedrijf zelf weten 'rekening te houden met alle scenario's'. "Wij leveren in de VS gespecialiseerd staal voor batterijen (voor elektrische auto’s), hoogwaardig verpakkingsstaal en andere geavanceerde en bijzondere staalsoorten die allemaal op dagelijkse basis gebruikt en verwerkt worden in de VS (bijvoorbeeld zeer hoge sterkte materiaal voor in hefkranen en graafmachines)."