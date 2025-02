Yara en Sebastiaan gaan voor goud op de Special Olympics in Turijn

Beperkingen

Sebastiaan van Luijn is 43, werkt in de groenvoorziening en lijdt aan het syndroom van Sotos. Het Sotos syndroom is een erfelijke aandoening waarbij kinderen een typisch uiterlijk hebben met een groot hoofd en een grote lichaamslengte, in combinatie met gedrags- en leerproblemen. Ook hebben mensen met het Sotos syndroom vaak heel grote handen en voeten. Sebastiaan praat makkelijk over zijn beperking. Op de vraag of hij bij het schaatsen last heeft van zijn beperking is het antwoord eenvoudig: "Nee hoor dat gaat prima."