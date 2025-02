Jaarlijks 4 ton om drinkcultuur tegen te gaan, toch nauwelijks effect

Langzamerhand worden er stappen in de goede richting gezet. Zo beginnen jongeren gemiddeld iets later met drinken, van 14,8 naar 15,3 jaar, is het gebruik onder jongvolwassenen het afgelopen jaar met tien procent gedaald, slaan middelbare scholen de handen ineen én worden voorlichtingsavonden voor ouders druk bezocht.

Toch zet het preventiemodel in die twaalf jaar tijd nog niet écht zoden aan de dijk. "Het drinken van alcohol is verweven in onze cultuur", zegt Rob Bovens, die als onderzoeker aan de Tilburg University al veertig jaar onderzoek doet naar alcohol. "Tegenwoordig moet alles met alcohol gevierd worden, omdat we onszelf hebben wijsgemaakt dat het dan gezellig is. We vieren iets met een fles bubbels en bij een voetbalwedstrijd hoort een biertje."