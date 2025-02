Twaalf jaar cel voor dodelijke steekpartij Hazelaarstraat in Amsterdam-Noord

Ook legt de rechter er een gedragsbeïnvloedende maatregel op. Het gaat niet om tbs, want er is niet geconcludeerd dat A. een persoonlijkheidsstoornis heeft. De verdachte was vandaag niet in de rechtbank aanwezig.

Het OM had eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Beelden, getuigenverklaringen en gegevens van telefoons vormden daarbij het bewijsmateriaal.

De rechtbank veroordeelt A. voor doodslag. Naar het oordeel van de rechter stak hij Zouini niet met voorbedachte rade neer, maar was hij wel toerekeningsvatbaar.

Pinpas

Zouini werd op 28 oktober 2013 overdag op straat doodgestoken op de Hazelaarstraat. Regilio A., die onder begeleiding bij HVO Querido woonde, had hem vanuit zijn woning in de Azaleastraat achtervolgd. Samen met een neef van Zouini, hadden de twee die nacht drugs gebruikt in de woning van A. Vermoedelijk kregen ze daarna ruzie om een pinpas, waarna de situatie escaleerde.

De verdachte veroorzaakte toen al langer overlast in de buurt, zouden buurtbewoners later vertellen. "Meerdere keren per week kwamen er daklozen en junks langs. Hevig lawaai, ruzies tot drie uur 's nachts aan toe. M'n vrouw durfde niet eens naar buiten met de hond", vertelde buurman André eind 2023 aan AT5. Verschillende keren werd er aan de bel getrokken, maar daar werd volgens hem niets mee gedaan.

Steekpartij op klaarlichte dag

Later, op een zaterdagochtend in oktober, hoorden buurtbewoners opnieuw geschreeuw. Dit keer net fatale afloop. Regilio A. rende met een mes in zijn handen op straat achter Zouini aan. Toen het slachtoffer op de grond lag, zou A. hem meerdere keren in zijn borst en hals gestoken hebben. Veel mensen, onder wie kinderen, zagen het gebeuren en spraken later van een bloedbad.