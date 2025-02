Spaarpottenmanie in Hoorn: Andrés verzameling vult z'n hele huis: "Zoek nog nieuwe"

Het huis van André Wester uit Hoorn staat tot de nok toe gevuld met spaarpotten. "Het is een manie van mij denk ik, en ik zoek nog steeds nieuwe." Hij heeft ze in alle vormen en maten: dieren, auto's, babyflesjes, telefoons en clowns. De 130 exemplaren die hij via NH Helpt kon ophalen, waren dan ook een buitenkansje.