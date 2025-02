Flinke schade na restaurantbrand in hotel Camperduin: "Ontbijt op de kamers"

"Ik werd uit mijn bed gebeld vannacht omdat het brandalarm afging", vertelt Jelle Jansen nog gapend. Samen met zijn broer Tjerk is hij eigenaar van het Strandhotel. "Ik woon ernaast, dus was er snel en zag dat het restaurantgedeelte vol rook stond."

De brand woedde bij de bar in het restaurantgedeelte van het hotel en de brandweer had het vuur snel onder controle. "Toch is er heel veel schade", aldus Jelle. "Een expert is onderweg, die moet daar verder een oordeel over geven. Maar er is veel gesmolten, het vuur is tot aan het plafond gekomen en alles zit onder het roet."

"Het restaurantgedeelte is gesloten, de keuken moet eerst gereinigd worden en ongeveer vijfentwintig kamers die in de buurt van de brand zijn voorlopig niet te gebruiken."

Er waren zo'n vijftien hotelgasten. "Die zijn geëvacueerd en hebben zo'n twee uur in hun auto gezeten tot ze weer naar binnen konden. We hebben ze in andere kamers ondergebracht. Ze krijgen vandaag ontbijt op hun kamer, dat we in mijn privékeuken klaarmaken."