NS wil meer treinen in het weekend tussen Amsterdam CS en Uitgeest

Volgens de NS gaat het om een verbetering van de huidige dienstregeling. Het toegenomen aantal sprinters op deze route zou ook positieve gevolgen hebben voor reizigers op het Amstelstation, Bijlmer Arena, Abcoude en de stations tussen Breukelen en Rhenen.

Ook moeten de treinen op sommige routes eerder rijden of langer door blijven rijden. Dat is bijvoorbeeld zo op de route Hoofddorp – Amsterdam Centraal, waar de laatste Sprinter een van zondag tot donderdag een halfuur later vertrekt.

Het plan voor de nieuwe dienstregeling is nog niet definitief. Spoorbeheerder Prorail moet nog kijken of het wel mogelijk is. In het najaar wordt de definitieve dienstregeling bekend.