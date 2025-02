112-blog | 40-jarige man vermist uit Hoofddorp • Mogelijk drugslab aangetroffen in Hoogkarspel

17.07 uur

De politie heeft een foto en beschrijving verspreid van een 40-jarige man uit Hoofddorp die sinds vanmorgen vermist is. Hij zou zich vermoedelijk te voet verplaatst hebben richting Bennebroek of Vogelenzang. De politie wil niet veel kwijt over de omstandigheden van de vermissing, maar laat wel weten dat het gaat om een 'urgente vermissing' en dat zij zich zorgen maken over de man.