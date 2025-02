Wethouder wil verloskundigen niet op trambaan: "Niet-herkenbare voertuigen problematisch"

Van der Horst laat weten dat de hulpverleners en taxichauffeurs die nu wel de trambaan mogen gebruiken in 'herkenbare en onderscheidende voertuigen' rijden. Dat geldt niet voor verloskundigen, zij rijden in normale auto's. "Het rijden met niet-herkenbare voertuigen is problematisch, omdat dit voor andere verkeersdeelnemers mogelijk aanleiding is ook gebruik te maken van de vrije lijnbusbanen", stelt de wethouder.

Effect op openbaar vervoer

Ze vreest dat dat gevolgen heeft voor de veiligheid en de doorstroming van het openbaar vervoer. Ook zou de aanwezigheid van alleen al de auto's van verloskundigen ervoor zorgen dat het drukker op de tram- en busbaan wordt. "Dit heeft effect op het openbaar vervoer en de nood- en hulpdiensten."

Als gemeenteraadsleden dat graag willen, zegt Van der Horst dat wel onderzocht kan worden of het toch mogelijk is om te onderzoeken of de verloskundigen een ontheffing voor de trambaan te geven. Dan zal er ook overlegd moeten worden met nood- en hulpdiensten, de Vervoerregio en de openbaar vervoerbedrijven.

Boetes

Verloskundigen vroegen ook of bekeuringen voor het overschrijden van de snelheid kwijtgescholden kunnen worden, maar het opleggen van snelheidsboetes is iets dat landelijk geregeld wordt. De gemeente wil verloskundigen niet helpen met het indienen van bezwaar tegen deze boetes, dit zou namelijk het signaal afgeven dat 'het overtreden van de maximumsnelheid acceptabel is'.

Van der Horst schrijft verder dat er bij levensbedreigende spoedgevallen altijd nog 112 gebeld kan worden, zodat er een ambulance of een auto van de huisartsenpost kan komen.