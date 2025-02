Fietsers moeten Weesperplein in Amsterdam oversteken door nieuwe omleiding

Bij de Nieuwe Achtergracht staan weer omleidingsborden. Daar moeten fietsers, op een stukje zonder stoplichten, de tweebaans rijbaan oversteken. In het midden van de weg is een zigzagconstructie gemaakt, waardoor fietsers hier kunnen wachten op de auto's die uit de andere richting komen. Voor autoverkeer uit het centrum is daarom de afslag richting de Nieuwe Achtergracht dicht.