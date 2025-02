Brand in hotel Schoorl, gasten tijdelijk geëvacueerd

De eerste meldingen kwamen rond 4.38 uur binnen bij de hulpdiensten.

De brand in het restaurant was na een kwartier onder controle. Volgens een woordvoerder waren alle gasten op tijd buiten en is niemand gewond geraakt. Omdat het glad was rondom het hotel, en omdat de brandweer vanwege de moeilijke bereikbaarheid, werd ingeschaald op een grote brand.

Na het doven van het vuur is de brandweer begonnen met het ventileren van het pand. Hierna konden gasten weer terug naar binnen.

Of er mensen gewond zijn geraakt en over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend.