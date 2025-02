Vrienden helpen Brenda en haar hond na operatie: "Het is gewoon familie voor me"

Ze wordt er zenuwachtig van: Brenda Rooze uit Purmerend staat op het punt vrienden te verrassen met de NH Helpt-taart. Zij hebben haar enorm uit de brand geholpen, toen ze een openhartoperatie moest ondergaan. Brenda kon bij eerdere operaties ook op hen rekenen en daar wil ze hen nu voor bedanken. Maar hoewel ze elkaar goed kennen, is ze er niet niet gerust op hoe haar gebaar bij hen zal vallen.

Als Brenda hardop uitspreekt wat haar vrienden voor haar betekenen, schiet ze vol. "Ik word er sentimenteel van. Ze zijn gewoon familie voor me en staan dag en nacht voor me klaar." De taart valt in goede aarde. "Het had echt niet gehoeven, maar het is wel heel leuk", is het antwoord.

'Dat doe je gewoon'

Marjan en Jos Veerman en Anja en Jan Albers zijn hondenliefhebbers, net als Brenda. En het is niet alleen dat zij het samen goed met elkaar kunnen vinden, ook hun honden gaan makkelijk met elkaar om. Zonder probleem werd hondje William opgevangen. "William is helemaal gek met onze meiden", zegt Jan, doelend op zijn eigen hondjes. "Dus dat was heel leuk."

En in de toekomst staan ze vanzelfsprekend weer voor Brenda klaar. "Daar hoef ik niet over na te denken, dat doe je gewoon", vat Anja de gevoelens van de vrienden samen. "Voor haar en voor de hond."