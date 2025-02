Politie vindt slachtoffer na aantreffen bloedspoor bij Johan Cruijff Boulevard

Een woordvoerder van de politie zegt dat er vanwege de privacy van het slachtoffer niet gezegd mag worden wat er wel precies gebeurd is. Het slachtoffer werd na onderzoek door de politie gevonden. "Het onderzoek is afgesloten", zegt de politiewoordvoerder. Ze zegt dat er inmiddels geen medische urgentie meer is.

Het spoor liep vanaf een bouwtoilet op de Johan Cruijff Boulevard in de richting van metrostation Strandvliet. Aan het spoor te zien, was die persoon vervolgens via dat metrostation naar station Duivendrecht gereisd.

Foto gedeeld

Gisteren verspreidde de politie nog een oproep, omdat het slachtoffer toen nog zoek was. "Een spoor van bloed duidt op iemand die mogelijk dringend hulp nodig heeft", zei de politie toen. "We hebben echt geen idee. Heeft het een medische oorzaak? Is het een ongeval of zijn hier verdachten bij betrokken? Het is totaal onbekend voor ons" Er werd ook een foto gedeeld van een gedeelte van dat bloedspoor.

De politie hield er zondagavond ook even rekening mee dat het bloed te maken had met een schietpartij waarvan het slachtoffer werd aangetroffen op het Opheusdenhof, maar dat bleek dus ook niet het geval.