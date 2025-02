Meterslang mysterieus bloedspoor bij Johan Cruijff Boulevard stelt politie voor raadsel

"Een spoor van bloed duidt op iemand die mogelijk dringend hulp nodig heeft", zegt de politie. De politie zoekt daarom met spoed naar mensen die iets gehoord of gezien hebben.

Totaal onduidelijk

Volgens een woordvoerder gaat het om een serieuze hoeveelheid, maar is volledig onduidelijk wat de oorzaak ervan is. "We hebben echt geen idee. Heeft het een medische oorzaak? Is het een ongeval of zijn hier verdachten bij betrokken? Totaal onbekend voor ons", aldus de woordvoerder.

Er is een onderzoek gestart en de recherche heeft daarbij hulp nodig van mensen die meer weten. "Wie heeft er een bloedend persoon gezien rond de Johan Cruyffboulevard, in de metro, rond station Strandvliet of station Duivendrecht?" Getuigen worden opgeroepen om tips door te sturen naar de politie of anoniem melding te doen.