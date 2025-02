Brigitte Kaandorp schrapt zestien shows in Haventheater vanwege ziekte: "Geen andere keus"

Kaandorp zou van volgende maand tot en met eind april haar nieuwe show 'Het Wilde Westen' spelen in IJmuiden. Zeker zesduizend mensen hadden een kaartje gekocht voor de voorstelling.

De Haarlemse laat via haar website weten dat ze geveld is door een langdurige griep. "Aanvankelijk dacht ik nog dat ik met een paar dagen rust en goed slapen wel weer op de been zou zijn", schrijft Kaandorp. "Maar twee weken na de kerst kreeg ik een zware griep die maar niet over wilde gaan. Daar bovenop kwam een zeurende oorontsteking."

De cabaretière vertelt dat de beslissing om de 16 shows te schrappen haar zwaar valt. "In de ruim veertig jaar dat ik op het toneel sta, zijn de keren dat ik een voorstelling door ziekte of omstandigheden niet door kon laten gaan op een hand te tellen. Alleen heb ik nu even geen andere keus."

Flink gat in programmering theater

Het theater in IJmuiden heeft door de annuleringen een gat in hun programma. Het Haventheater gaat de komende dagen bekijken hoe ze het programma verder zullen invullen. "Begin maart zal dat duidelijk worden. Maar voor nu is het vooral verdrietig voor Brigitte Kaandorp zelf", laat een woordvoerder weten.

Mensen met een kaartje voor de voorstelling van de cabaretière krijgen hun geld terug. "Dat is een behoorlijke operatie, maar gaat helemaal goed komen." Kaandorp belooft haar publiek op de hoogte te houden als er 'nieuwe, vrolijkere ontwikkelingen' zijn.