Directe trein naar Londen vertrekt weer vanaf nieuwe terminal op Centraal Station

Sinds 15 juni reed de rechtstreekse trein van Amsterdam naar Londen St. Pancras niet meer. Dit kwam omdat de douanepost op perron vijftien niet kon worden verplaatst tijdens verbouwingen op het station. Ook dreigde de CEO van Eurostar vorig jaar zelfs nog dat ze overwoog de lijn vanuit Amsterdam te schrappen, vanwege verschillende problemen op Amsterdam Centraal.

Van dat dreigement was vandaag niets meer te merken. Je zag vooral veel lachende gezichten op de UK-Terminal op het Centraal Station. "Een wereldprestatie", noemt de CEO van Eurostar - Gwendoline Cazenave

- de nieuwe terminal. "We zijn ontzettend trots op deze samenwerking. De eerste trein is vanmorgen vroeg al vertrokken en dat ging erg goed."

De Eurostar, die nu drie keer per dag van Amsterdam naar Londen rijdt, stopt verder in Rotterdam, Brussel en Lille. Door de nieuwe terminal is er ook meer ruimte voor extra passagiers. Voorheen was er ruimte voor 275 mensen, nu zijn dat er vierhonderd. Later wordt dat nog uitgebreid. "Dat is goed nieuws", vertelt Wouter Koolmees, directeur van de NS. "Ook wat betreft duurzaamheid. Er zijn nog steeds 67 vliegtuigen die van Amsterdam naar Londen vliegen, een deel daarvan kan vervangen worden door de trein."

Trein of vliegtuig?

Toen de Eurostar in 2020 voor het eerst naar Londen ging, vroegen we ons af: wat is sneller? De trein of het vliegtuig? Bekijk hieronder de reportage die we toen maakten.