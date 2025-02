Geen vierde bekerwinst op rij voor ZV De Zaan na spannende finale

In het goed gevulde en sfeervolle Haagse JHofbad waren beide ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd. Het verschil in score was maximaal twee punten, maar veel vaker één punt. Na vier keer acht minuten waterpoloën stond er 14-14 op het scorebord. Strafworpen moesten dus beslissing brengen en dat deed de ploeg uit Gouda net iets beter.

Ook bij de vrouwen ging de bekerwinst naar GZC Donk.