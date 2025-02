NH Sport: AFC combineert heden en verleden op compleet vernieuwd Goed Genoeg

Van Dolen brengt vele uurtjes per week op en rond het clubhuis door. Natuurlijk begrijpt hij dat er met de sloop van het oude clubhuis, de kleedkamers en de tribune er de laatste jaren enorm veel is veranderd bij zijn 130 jaar oude vereniging. "Maar we zijn trots op het nieuwe clubhuis en zijn druk doende om de sfeer die we hadden ook hier te krijgen."