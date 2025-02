Ondanks alzheimer hernieuwen Jan en Riek hun geloften: "Je weet nooit hoe lang het nog kan"

Ze draagt niet langer wit, maar een fijngebreide rode jurk. "Dat is de kleur van de liefde," zegt Riek. "De kleur van mijn voetbalclub, SV Beverwijk." Een opmerking die tekenend is voor Jan. Riek heeft hem vanochtend al drie keer verteld wat ze vandaag gaan doen, maar hij is het vergeten. "We gaan straks trouwen, hè," herhaalt ze zacht. "Oh, is dat zo? En als ik nee zeg, kom ik dan in de krant?", grapt hij.

Riek is al 47 jaar getrouwd met een grappenmaker, maar sinds drie jaar ook – ongewenst – met een man met alzheimer. Een sluimerende ziekte die hun huwelijk op de proef stelt en Jans humor soms ongefilterd maakt. Toch twijfelde Riek geen moment toen ze werd gevraagd hun trouwgeloften te hernieuwen bij de dagbesteding, in het kader van Valentijnsdag. "Ik vind het leuk, grappig, en ik wil deze herinnering koesteren. Het is ook een soort afscheid. Je weet nooit hoe lang het nog kan."