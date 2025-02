Van 'huisarts' tot verdachte: Hoe Larense Tulay K. mogelijk tonnen verdiende met valse declaraties

Toch klopt ook daar niets van, zegt K. Mensen zouden haar hebben willen saboteren uit jaloezie op haar functie, en ze wist daar niet goed mee om te gaan. "Ik heb het ondernemen enorm onderschat. Ik had eerder met mijn personeel in gesprek moeten gaan. Natuurlijk heb ook ik fouten gemaakt. Maar van alles waar ik vandaag van word beschuldigd, is niets waar."

Opnieuw in de mist

De IGJ vindt dat de vrouw moet stoppen als directeur bij Medimel. Kort daarna gaat het gezondheidscentrum failliet. Het IGJ denkt dat K. 'geleerd heeft van haar fouten', maar opnieuw lijkt het mis te gaan. Eind 2018 begint ze thuiszorg-organisatie 'Dotte' in het Gooi. Later krijgt dit de naam 'Gooi Zorgt'.

Daar zou de vrouw, hoewel ze zelf zegt sindsdien thuis te hebben gezeten met een burn-out en een zwangerschap, tientallen valse declaraties hebben ingediend bij zorgverzekeraars. Dat deed ze, vermoedt het OM, onder de naam van een wijkverpleegkundige. Er zouden in totaal ten minste 62 vervalste aanvraagformulieren met een waarde van bijna 130.000 euro zijn toegekend.

Na uitvoerig onderzoek van zowel het IGJ als de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), wordt de vrouw op 11 januari 2021 aangehouden. Ze blijft dan 46 dagen vastzitten. Omdat het dossier zo omvangrijk was, kon de zitting pas vier jaar later plaatsvinden. Dat was lastig voor de verdachte: "Het is niet in woorden uit te drukken hoeveel impact dit op mij had", zegt K.

Strafeis

Vandaag, op dag 2, komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. Volgens de officier is er geen twijfel over mogelijk dat de vrouw van alle feiten waar ze van wordt verdacht, de dader is. "Dat het dossier voldoende wettig bewijs bevat, kan niet ter discussie worden gesteld. Ik constateer dat gisteren ruimschoots is bevestigd dat alles in andere schoenen wordt geschoven, terwijl zij er zelf achter zat."

Ook neemt de officier het haar kwalijk dat ze patiënten in gevaar zou hebben gebracht door ze zelf te behandelen. "Ze stelde zich voor als huisarts en heeft kwetsbare patiënten behandeld die echte zorg nodig hadden. Dit zijn heftige feiten die niet vaak voor een strafrechter worden behandeld."