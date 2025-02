AZ-trainer Martens moet uitspraak over 'stelletje kneuzen' bekopen met schorsing

Vlak na het duel liet Martens al weten het niet echt eens te zijn met de beslissing om hem van het veld te sturen. "Je roept wel eens wat in the-heat-of-the-moment. Ik zal mijn boete betalen en we gaan verder", was het commentaar van de nuchtere Belg na afloop.

AZ speelt aanstaande donderdag thuis tegen Galatasaray in de eerste ronde van de knock-outfase van de Europa League. Om 21.00 uur is de aftrap.