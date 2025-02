Ondanks bezorgde buurt en negatief rapport zet gemeente Amsterdam fietspad aan Dijksgracht door

De conclusie van het onderzoek dat de onveiligheid, ook met aanpassingen, groeit en de zorgen van bewoners zijn niet genoeg voor de gemeente om ervan af te zien. "Ik denk dat we een ontwerp hebben wat op heel veel punten heel veilig is", aldus Zigenhorn. "Er is geen enkel kruispunt in Amsterdam risicoloos. Er zit ook een stuk gedrag bij. We gaan de situatie na aanleg goed monitoren, mochten er nog dingen zijn die we nu niet voorzien, dat we die alsnog kunnen aanpassen."

'Het gaat mis'

Onbegrijpelijk vindt bewoner Emily. "Als je iets kan voorkomen is dat zoveel beter dan genezen. Je kunt dit niet gewoon maar uitproberen, zoals ze nu zeggen. Je kan dit niet aanleggen en kijken wat er gebeurt, want het gaat echt mis."

Aanpassingen

Wat te zien is op de huidige impressie die op website van de gemeente staat, voldoet niet aan het ontwerp dat nu op tafel ligt. De rijbaan wordt onder andere smaller gemaakt en ook het middenstuk voor fietsers krijgt rode klinkers in plaats van grijs asfalt, waardoor duidelijker wordt dat deze plek alleen voor fietsverkeer bedoeld is.

Toch is dat niet genoeg volgens Petra Catz. "Het probleem is: je kunt niet goed iets verbeteren", legt ze uit. "De brug kan niet anders, het viaduct kan niet anders. De marge waarop je iets kan doen is minimaal, dus ik snap niet waarom ze zich zo vastbijten in dat het fietspad er moet komen. "

Vanavond vergadert de stadsdeelcommissie over het ontwerp en hieruit zal een advies volgen aan het stadsbestuur. Zij nemen vervolgens een definitief besluit.