Irene Schouten onthult eigen monument, maar schaatst ondertussen ook weer

Ondanks het koude en natte weer zijn nog best veel mensen afgekomen op de onthulling op het Raadhuisplein in Hoogkarspel. De aanwezige kinderen worden opgewarmd met muziek en beweging. Daarna is het tijd: Irene Schouten en sportwethouder Idso Brouwer trekken het blauwe doek van de zuil. Bij het moment suprême zijn ook Irene's man Dirkjan en hun twee maanden oude zoon Dirk aanwezig.

Irene Schouten trots op schaatsmonument

Daarop staat de schaatsster met een gouden Olympische medaille om de nek. Met daaronder de tekst 'Wij zijn trots op Irene, onze schaatskampioen. Een voorbeeld voor ons allemaal!' En terecht, want haar lijst met prijzen is enorm, met onder meer 3 gouden Olympische medailles, maar ook wereld-, Europese- en Nederlandse titels. Hoeveel precies? Schouten weet het zelf ook niet.

Hoe dan ook is ze blij met haar monument. "Het is natuurlijk ook een beetje ongemakkelijk, maar inmiddels ben ik daar ook wel aan gewend. Ik ben vooral trots. Ik kom hier dagelijks, dit is toch wel bijzonder."