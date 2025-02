Kou onderweg, schaatskoorts neemt toe: "Elke dag schietgebedjes"

In de Noordkop zijn de schaatsbanen er helemaal klaar voor. Een tocht door de regio maakt duidelijk dat alle ijsclubs de voorspelde vorst voor komend weekend in het snotje hebben. Het wordt gerust nog geen nieuwe ijstijd, maar niks wordt aan het toeval overgelaten.

"Ik heb echt net de andere bestuursleden een screenshot met de weersvoorspelling doorgestuurd", zegt Paul Bakker van IJsclub Waarland. "Ik zag dat er nog gras boven het water op de baan uitkomt. Er moet dus nog een centimeter of vijf bij. De kans dat we kunnen schaatsen is niet heel groot. Het gaat maar licht vriezen, maar het zou met het oog op de voorjaarsvakantie toch fantastisch zijn."

Koek en zopie

Even verderop bij IJsvereniging Land van Buur in 't Zand ziet het er ook al goed uit, vertelt voorzitter Rob Deutekom: "We hoeven, als er ijs komt, alleen nog maar chocolademelk in te slaan en we kunnen beginnen. Vorig jaar hebben we nog twee dagen kunnen schaatsen en dat is toch waar je het voor doet."

