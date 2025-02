Liefde in NH: Vonk tussen Esther en Arjan slaat over na jaren vriendschap

"Arjan vond mij in eerste instantie een beetje een type", lacht Esther. "Ik geef mijn vrienden normaal gesproken altijd drie zoenen op de wang als ik hen zie, dus toen ik Arjan ontmoette zei ik meteen: 'gaan we nog zoenen of wat?'" De verlegen Arjan weet op dat moment niet wat hij met Esther aan moet.

Avondje stappen

Toch worden de twee in de daaropvolgende jaren steeds beter bevriend. "Ik vond Arjan altijd al een beetje mysterieus." Esther en haar ex gaan uit elkaar, maar de vriendschap tussen Arjan en Esther blijft bestaan.

Als een goede vriendin van Esther verhuist, gaat ze samen met twee vrienden naar haar toe om een avondje te stappen. Ook Arjan vergezelt de groep. In die tijd zien de twee we elkaar al vaker. Ze spreken elkaar steeds meer, maar het blijft vriendschappelijk. Tot die ene avond. "De vonk sloeg toen over", herinnert Esther zich. "Daar in de kroeg."

Kermis in Egmond aan den Hoef

Arjan besluit na die kroegnacht om te roadtrippen door Europa. Tijdens zijn reis voelen ze allebei dat er liefde tussen hen ontstaat. "Hij belde mij tijdens zijn trip op en vroeg of ik met hem naar de kermis in Egmond aan den Hoef wilde als hij terugkwam." Die avond op de kermis is voor Esther een highlight uit hun beginperiode. Het is tevens de eerste keer dat Arjan bij haar blijft slapen.

"Eigenlijk is hij daarna nooit meer weggegaan." Als Esther de dag na die geweldige kermisavond wordt gebeld met een vreselijk telefoontje dat haar beste vriendin is overleden, wordt Arjan niet alleen haar liefde, maar ook haar steun. "In die periode wilde ik alleen maar Arjan om mij heen hebben. Drie dagen na de kermis was ik 'zijn meisje'."

Gezin

Inmiddels is het stel al 13 jaar bij elkaar en 7 jaar getrouwd. Ze hebben samen twee kinderen; Feline (6), vernoemd naar de overleden vriendin van Esther, en Timo (1,5). "Ik zou niks anders willen", zegt Esther beslist.