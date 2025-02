Domper voor Ajax: Weghorst weken aan de kant door gebroken teen

De spits was gisteren op Limburgse bodem nog belangrijk voor de Amsterdammers. In de rebound van de gemiste penalty door Steven Berghuis tikte Weghorst de 0-1 binnen, terwijl Ajax op dat moment allesbehalve overtuigend speelde. Het doelpunt van de spits kwam, zoals vaker dit seizoen, vanuit een invalbeurt.

Het doelpunt in Sittard was zijn zevende in de eredivisie dit seizoen. De doelpunten kwamen vaak op belangrijke momenten, zoals tegen Heracles en NEC. Met de blessure van Weghorst en de verkoop van Chuba Akpom kan Ajax zich nog alleen berusten op Brian Brobbey, die het net dit seizoen nog niet echt weet te vinden (pas twee keer in de eredivisie).

Belangrijke wedstrijden

In de zes weken waarvan Ajax minimaal verwacht dat Weghorst niet ingezet kan worden staan er voor de Amsterdammers belangrijke wedstrijden op het programma. Zoals het tweeluik tegen Union Saint-Gilloise in de Europa League en de duels met AZ en PSV. Mocht Ajax doorgaan in de Europa League, dan zou Weghorst ook de volgende ronde missen.