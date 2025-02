Haarlems Houtfestival krimpt tijdelijk in en Houtnacht verhuist naar andere plek

Het Houtfestival zat ook in nood en moet daarom improviseren. Het maakte zich zelfs even zorgen over het voortbestaan. Of over een toekomst waarin bezoekers kaartjes moeten kopen en er hekken om het terrein heen staan. Dat staat haaks op het open karakter.

Houtnacht naar andere locatie

De Houtnacht, traditioneel de avond voor het Houtfestival, staat dit jaar niet op het programma. Renske Leijten, voorzitter van het festival, nuanceert dat. "Er komt wel een Houtnacht, maar niet in de Haarlemmerhout."

"Normaal maken zij, de jongeren, gebruik van tenten en apparatuur die er al staan voor het festival. Dat kan nu niet. Ze zullen uitwijken naar een andere plek. Waar is nog niet bekend."

