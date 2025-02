Een glad veld zoals Ajax gisteren plaagde? Grasmeester Jan van amateurclub HBOK wil dat voorkomen

Als Breedijk op zaterdag langs de lijn staat, kijkt hij niet alleen naar de wedstrijd. Zijn ogen zijn vooral gericht op het gras. Is het niet te nat? Hebben de sprietjes de juiste lengte? Is het veld mooi glad?

Als de plakken uit de grasmat vliegen bij een verdedigende tackle, denkt hij langs de kant weleens 'potverdorie nou, daar gaat m'n gras'.

Op maandag is het aan de commissie onderhoud om de schade dan te herstellen. Met een ijzeren rol, een loeizware apparaat, rollen Breedijk en zijn collega het wedstrijdveld weer glad, vooral om die bovenlaag na een zwaarbevochten amateurwedstrijd weer netjes te krijgen. Grote gaten vullen ze op met wat extra zand uit een emmertje.

Wormen in het voetbalveld

Wat er afgelopen weekend nou precies mis ging op het veld van Fortuna Sittard kon Breedijk bij op televisie bij Studio Sport zo snel niet zien. Maar dat spelers keer op keer uitgleden, kan volgens de grasmeester komen door een veld dat ‘te vet’ of ‘te nat’ is.

Bij HBOK weten ze hoe belangrijk een goed veld is. De club ligt net buiten Zunderdorp, op de veengrond van Waterland, met aan twee kanten een sloot. Toen Breedijk jaren geleden zelf nog voetbalde voor de club, was het veld vaak zo drassig dat wedstrijden regelmatig werden afgelast.

Inmiddels ligt het veld er veel beter bij. Dat komt vooral door het nieuwe drainagesysteem, legt Breedijk uit. Onder het veld liggen leidingen die het water afvoeren. Tien jaar geleden hebben ze twee keer zoveel leidingen aangelegd, waardoor het water nu veel sneller wegloopt.

Onderhoud

Een gezond voetbalveld is volgens de grasmeester te herkennen aan 'wormenhoopjes', de poep van wormen. De wormen graven gangetjes in de grond, waardoor het water makkelijk naar beneden stroomt. Maar te veel wormen is ook niet goed want dan wordt het veld weer 'te vet'.

Het gras wordt twee keer per jaar bemest door de boer die naast de club woont. De onkruidbestrijding valt onder de commissie onderhoud. Gif gebruikt de club niet meer, dus alles gaat met de hand. "Een rotklus."

Maaien is volgens Breedijk misschien nog wel het belangrijkst. Daar begint hij al mee in juni, zo'n twee tot drie keer per week. Met zijn discusmaaier heeft hij het veld binnen een uur op een ideale lengte van twee tot drie centimeter. "Als het veld er goed bij ligt, dan noemt de trainer het een olympisch veld."

Klompen

HBOK is een bijzondere club, zegt de grasmeester. Ook al telt het dorp zo’n 460 inwoners, het aantal leden groeit nog steeds. "Bij iedere thuiswedstrijd krijgt de tegenstanders een paar klompen cadeau met HBOK erop."

En dan, het spannendste moment van het jaar: de keuring. Een speciale commissie komt het gras controleren door de bal over het veld te laten rollen. Die moet dan precies een bepaalde afstand afleggen. "Als het goed zit, geef ik mijzelf wel een schouderklopje."