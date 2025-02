Nieuwe regels horeca: snackbars uur eerder dicht en verplichte terrasvergunning

Ook de bestaande horecabedrijven, die nu zijn ingedeeld op types, krijgen zo'n label van de gemeente. De zaken kunnen wel blijven zitten waar zij op dit moment zijn gevestigd, ook als zij straks worden omgezet naar een zwaardere categorie. Wel kan het voor verandering zorgen in de openingstijden, die worden namelijk in het nieuwe beleid bepaald per zwaartecategorie.

Snackbar uur eerder dicht

In het huidige beleid worden openingstijden bepaald door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), regels die de gemeente op kan zetten voor zaken en gebieden. Daardoor kan een café in Oost langer open zijn dan in het Wallengebied. Met de komst van de nieuwe labels, worden ook de openingstijden voor de horecazaken aangepast. De vuistregel: hoe zwaarder de categorie, hoe langer de openingstijden. Wel blijft de burgemeester de bevoegdheid houden om via de APV openingstijden te beperken.

Voor lichte horeca is de sluitingstijd 22.00 uur, dat geldt voor de hele week. Reguliere horeca en middelzware horeca moeten doordeweeks om 01.00 uur dicht, in het weekend mag middelzwaar tot 03.00 en regulier 02.00 uur. Daardoor moet de snackbar een uur eerder dicht dan dat nu is toegestaan. "Dat voorkomt dat restaurants in de late avond een andere functie krijgen waar nieuwe bezoekers op af komen wat reuring in de buurt kan veroorzaken", zo legt de gemeente de aanpassing uit. De nieuwe openingstijden gaan begin 2026 in, maar er geldt wel een overgangstermijn van twee jaar.