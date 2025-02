Zijn wassen beeld of de miljoenste kroket: Ron Brandsteder was altijd goed voor een vette lach

Op AT5 was Brandsteder onder meer te zien bij de onthulling van zijn eigen wassen beeld in Madame Tussauds en om een krokettenbakker in het zonnetje te zetten bij het frituren van zijn miljoenste kroket. "Van die miljoen heb ik er toch wel 700 in 35 jaar achterover gekiept."

Brandsteder werd in 1950 geboren in de Pijp, maar groeide op in Bussum. Later woonde hij in Breukelerveen, aan de Loosdrechtse Plassen. Hij had ook nog een appartement in Amsterdam-Zuid.

In zijn latere jaren is het sterverslaggever Frank Awick die Brandsteder aan de tand voelt bij repetities voor een show met André van Duin (2011) en een musical (2014). Tot op het laatst was hij snel met de grap, dikwijls ten koste van zichzelf. Ron Brandsteder werd 74 jaar.