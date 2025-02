Een half jaar ellende: nieuwe tram naar Uithoorn rijdt om de haverklap niet

Na de feestelijke opening van de nieuwe haltes afgelopen juni volgde vooral veel ellende. Een ontsporing in januari veroorzaakte de grootste overlast, maar ook kleinere storingen komen regelmatig voor. Uithoornaars die vaak met de tram reizen, klagen steen en been. Nynke de Boer vertelt aan NH dat ze vaak te laat komt op haar werk.

"Het is bijna elke ochtend wel zo dat de tram niet rijdt. [...] Ik werk als nanny aan huis. De ouders moeten ook op tijd op hun werk zijn", benadrukt de Uithoornse hoe vervelend de onbetrouwbaarheid van de tram is. De oorzaak is steeds anders: "Of er is een storing of een bovenleiding stuk of er is een aanrijding of te weinig personeel."