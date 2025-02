Zo vader, zo zoon: ijshockeyers Henk en Nijs Hille geven kleur aan Amsterdam Tigers

Tegenwoordig is Henk tijdens de wedstrijden van Amsterdam Tigers commentator bij de livestream. In die hoedanigheid moet hij dus ook zijn zoon becommentariëren. "Ik kan helaas niet zoveel op Nijs letten. Het is met al die namen van de tegenstanders altijd alle hens aan dek. Ik heb mijn handen dan ook vol en kan niet de hele tijd met Nijs bezig zijn", vertelt Henk.