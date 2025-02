Tienduizend hardlopers ploeteren door de duinen tijdens Groet uit Schoorl Run

De snelste Nederlander bij de mannen op 10 km was Juan Zijderlaan. Hij eindigde als zesde. "Na 2 km voelde ik het al zwaar worden. Ik had niet verwacht dat ik dit tempo tot de finish zou kunnen volhouden. Mijn doel was om de EK-limiet te lopen en dat is gelukt, ik ben blij", reageerde hij tevreden na zijn finish.

'Sfeer is goed'

Emmy van den Berg kwam als eerste Nederlandse over de streep en werd vierde. "De sfeer in Schoorl is goed, leuk dat het hele dorp in het teken staat van deze wedstrijd. Het parcours is prachtig." Ook zij had als doel het EK-limiet te rennen. "Dat is helaas op twee seconden na mislukt."

Staatsbosbeheer is het officiële goede doel van de Groet uit Schoorl Run. In totaal is er 7.500 euro opgehaald. Dat wordt gebruikt om de recreatieve voorzieningen in de Schoorlse Duinen op te knappen en te onderhouden.