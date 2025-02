16 dagen geen treinen in de Noordkop door werkzaamheden: 'Het is een complexe puzzel'

Op twintig kilometer naar het zuiden wordt een oude metalen spoorbrug in Schagen vervangen door een betonnen exemplaar. De werkzaamheden, die oorspronkelijk vorig jaar zouden plaatsvinden, moesten worden uitgesteld vanwege het verleggen van stroomkabels. “Het is even doorbijten voor de omgeving, maar de nieuwe brug zal uiteindelijk stiller zijn dan de oude metalen versie.”

Live meekijken

Ook in Heerhugowaard vinden werkzaamheden plaats. Tussen 18 en 23 maart wordt daar een spoordek, het plafond van een onderdoorgang, op zijn plek gereden. "Het is millimeterwerk met een strakke planning", aldus Homan. Meekijken kan via een livestream, waar twee camera’s het werk in de gaten houden.

Naast de projecten in Den Helder Zuid, Schagen en Heerhugowaard voert ProRail nog meer onderhoudswerkzaamheden in de provincie uit. Tussen Schagen en Den Helder Zuid, Schagen en Heerhugowaard, en bij Alkmaar worden stukken spoor vernieuwd. Ook wordt de spoorbrug over het Noordhollandsch Kanaal bij Alkmaar en de Kaagspoorbrug onderhouden. Tot slot werkt men aan de sporen bij Obdam.

'Complexe puzzel'

"Het is een complexe puzzel", legt Homan uit. “De projecten zijn afhankelijk van elkaar. We moeten precies plannen wanneer welke materialen en machines kunnen worden aangevoerd. Het is indrukwekkend om te zien hoe alles in elkaar past.”

Met deze grootschalige werkzaamheden hoopt ProRail het spoor in Noord-Holland te verbeteren. Reizigers moeten rekening houden met de volledige stillegging van het treinverkeer in de regio. Vanaf eind maart hopen ProRail en de NS weer volgens het spoorboekje te rijden.