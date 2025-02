'Gedwongen' naar de fanzone in Alkmaar werpt vruchten af

Vendel heeft goed contact met de ondernemers die op de Paardenmarkt zelf gevestigd zitten. Volgens hem valt het met de overlast voor hen behoorlijk mee. "We stemmen zoveel mogelijk met hen af. Elke keer verbeteren we weer wat. In het begin lieten we de fanzone zo open mogelijk, maar nu hebben we afgesproken dat hij volledig wordt afgesloten. Zo hebben de ondernemers er het minste last van."

Voor het geld hoeft de ondernemer het niet te doen. Vendel vertelt dat hij weinig overhoudt aan het organiseren van de fanzone. Maar het zorgt er volgens hem wel voor dat de rest van de Alkmaarse binnenstad geen last heeft van de bezoekende fans. "We kijken goed naar welke supporters het zijn, en deze (fans van Galatasaray, red.) wil je gewoon niet in je stad hebben. Dit kost ons en de gemeente wel wat geld, maar dat weegt niet op tegen de schade die je zou hebben als je het niet doet."

De gedachte dat je 'die fans ook niet in je stad wil hebben' is ook niet gek. Helemaal rustig bleef het dit seizoen ook weer niet in het Alkmaarse centrum. Toen Galatasaray afgelopen november naar Alkmaar kwam, waren er wel ongeregeldheden.

Bedankt voor gastvrijheid

Vendel en zijn mede-ondernemers doen hun best om het de bezoekende fans zo goed mogelijk naar de zin te maken. Hij merkt dat de bezoekende fans dat erg waarderen. "We worden vaak bedankt voor de gastvrijheid. En wat je ook moet onthouden: zij staan daar ook veilig. Als je als normale fan naar een vreemde stad gaat, wil je ook niet belaagd worden door fans van de tegenpartij."