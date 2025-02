Niet genoeg mannen, daarom sluit deze toneelvereniging de gordijnen voorgoed

"Ik was een lang verhaal aan het vertellen en ik at tussendoor een broodje en daar verslikte ik me in. En Ellen begon me toch lachen en kon niet meer stoppen. En toen moest je het weer oppakken, maar dat ging niet meer. En de hele zaal lag ook plat van het lachen", weet Marjon zich nog te herinneren. "Ja we hadden vaak buikpijn van het lachen. Dat gun je iedereen", zegt Ilonka.

Aanbod van andere vereniging

Nu de afscheidsvoorstellingen niet doorgaan, zijn de dames door de fotoboeken aan het spitten voor een mooi jubileumboekje met de mooiste herinneringen. Een vervolg bij een andere toneelvereniging zien de dames niet zitten. "We kregen toevallig een mail van een toneelvereniging uit Callantsoog. Zij hebben hetzelfde probleem als wij. Ze vroegen of wij het misschien zien zitten om bij elkaar te gaan, maar zit ik niet echt op te wachten", vertelt Ellen. "Alle jaren was de dinsdag voor toneel en daar zeg ik alles voor af, nu kan je ook andere dingen doen. Het is mooi geweest", concludeert Marjon.