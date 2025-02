Neergeschoten man aangetroffen in Holendrecht

Bij de politie kwam rond middernacht een melding binnen van een schietpartij bij de straat in Holendrecht. Agenten die ter plaatse kwamen troffen de man aan met een schotwond. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Of de schietpartij ook daadwerkelijk daar was, kan de woordvoerder van de politie nog niets over kwijt. Rond dezelfde tijd van de melding van de schietpartij werd er bij de Johan Cruijffboulevard bloedsporen aangetroffen. De politie doet onderzoek of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.