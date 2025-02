Regen en kou winterse voorbode op het weekend

De Noord-Hollandse weerweek begint overwegend bewolkt, met af en toe wat zon. Het blijft droog, maar vanmiddag en vanavond neemt de kans op regen toe. De temperatuur blijft laag, met maxima van 3 tot 4 graden.

Vanaf vanavond zal het gaan regenen met soms zelfs wat natte sneeuw. Zo is ook de weersvoorspelling voor morgen in de ochtend en middag. Woensdag blijft de regen vallen, maar de neerslag trekt later weg.

Aan het eind van de week wordt het kouder, met lichte vorst en meer zon. Jan Visser, weerman bij NH, verwacht een weekend met 'een vleugje winterweer'.