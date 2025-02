112-blog | Politie zoekt daders van overval in Vijfhuizen • Woning in Huizen beschadigd na explosie

10 februari 2025, 22.13 uur

Aan de Vijfhuizerweg in Vijfhuizen is vanavond een supermarkt overvallen. De twee daders gingen er op een scooter vandoor. Of er iets buit is gemaakt is niet duidelijk.

Volgens het signalement gaat het om twee lichtgetinte daders van ongeveer 1.70 en 1.80 meter lang. Beiden hebben bruine ogen, zwart haar en droegen tijdens de overval bivakmutsen. Het duo is weggereden op een oranje scooter met een gele sticker op het frame. De politie roept mensen die de vermoedelijke overvallers zien op om deze personen niet zelf te benaderen.