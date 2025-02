Alles valt voor Telstar op zijn plek bij galavoorstelling: "Hier droom je van"

Door de overwinning blijft Telstar zicht houden op de top-acht, die aan het eind van het seizoen recht geeft op de play-offs. "Het is voor ons vooral belangrijk om er bij te blijven", weet Correia. "Het zal nog heel spannend worden rond die plekken." Het verschil tussen Roda JC (huidige nummer acht) en FC Eindhoven (nummer twaalf) is slechts zeven punten.

"Hij heeft alle voorwaarden om een goede Telstar-speler te worden", stelt de trainer over Nigel Odigi Nwankwo, die vanaf komende zomer aansluit. "Ik heb met Katwijk natuurlijk vier jaar tegen hem gespeeld, dus ik weet wat hij in zijn mars heeft. Het zal nog vijf, zes maanden duren voor hij bij ons komt. Laten we eerst focussen op de competitie."

De eerstvolgende wedstrijd van Telstar is komende vrijdag (Valentijnsdag). FC Den Bosch is vanaf 20.00 uur de tegenstander in De Vliert. Dat duel kun je uiteraard live volgen op NH Radio en in ons liveblog.