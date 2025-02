Werkgever aansprakelijk voor schade van door schietpartij verwonde stagiaire

De stagiaire was tijdens de schietpartij in de keuken van het buurthuis aan het werk. Door een van de twee schutters, die gewapend waren met een kalasjnikov en een pistool, werd ze in haar benen geraakt. Ze heeft hierdoor nog altijd zenuwpijn na langdurig liggen en lopen en er is een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. Een andere stagiair, een 17-jarige jongen, werd ook neergeschoten en overleefde dat niet. De schutters hadden het op iemand anders voorzien, maar het doelwit wist te vluchten.

Agressieprotocol

De buurthuisorganisatie wilde de schade van de gewonde stagiaire niet vergoeden. De stichting hield vol dat zij alles gedaan zou hebben wat redelijkerwijs verwacht kon worden om haar werknemers tegen schade te beschermen. Zo zou er voldoende professioneel personeel op de werkvloer aanwezig zijn geweest, was er een agressieprotocol en waren er uit een risico-inventarisatie in 2016/2017 geen bijzonderheden gekomen. Volgens de organisatie had een schietpartij zoals deze ook in een supermarkt kunnen plaatsvinden.

Dat een liquidatiepoging met zoveel geweld niet te voorspellen was vindt de kantonrechter ook, maar in het vonnis staat wel dat het voorspelbaar was dat werknemers van het buurthuis met geweld te maken zouden krijgen. Een deel van de jongeren die in het buurthuis kwam had namelijk criminele contacten of zelf een strafblad. Ook hadden er in de directe omgeving van het buurthuis al geweldsincidenten plaatsgevonden.