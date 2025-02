Francien (63) ontmoette Stefan (43) in de daklozenopvang: "Hij was altijd van de grapjes"

Francien en haar ex moeten in 2013, vanwege financiële problemen, noodgedwongen hun woning in Haarlem Noord verlaten. Na een periode op straat rondzwerven belandt het (ex)stel in de daklozenopvang. Er begint een lastige periode voor Francien: "Ik had een slecht beeld bij zo'n plek. Ik dacht: 'Straks kom ik tussen alle daklozen terecht'. Dat vond ik in het begin verschrikkelijk."

'Stefan was mijn lichtpuntje'

Op de dagopvang van het Leger des Heils ontmoet ze Stefan. Hij kwam, net als Francien, vanwege financiële problemen bij de dagopvang terecht. "De vader van Stefan was overleden en hij moest het huis verlaten", legt Francien uit. De twee hebben gelijk een klik en worden vrienden.

Stefan wordt voor Francien 'haar lichtpuntje' in deze stressvolle periode. "Hij was altijd van de grapjes. Ook al zaten we in de ellende, toch bleef hij gek doen. Dat was heel fijn", herinnert Francien zich.