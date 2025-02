Primeur voor weggestuurde AZ-trainer Maarten Martens: "Het wordt steeds softer"

Mismatch

Er was een duidelijke mismatch tussen de arbitrage en AZ vanavond. Het begon in de eerste helft met de afgekeurde goal van Jordy Clasie. Na een weergaloze aanval, die begon in de eigen zestien meter, stond aangever Troy Parrott volgens de videoscheidsrechter nét buitenspel waardoor het doelpunt van Clasie werd geannuleerd.

Toen Clasie na afloop voor de camera verscheen, had hij de beelden bekeken en was hij heel helder in zijn reactie. "Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik durf met honderd procent zekerheid te zeggen dat de lijnen niet goed getrokken zijn."

