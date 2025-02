Prinsengracht afgezet nadat magneetvissers vermoedelijk explosief vinden

Het gaat mogelijk om een oude granaat, zo zeggen meerdere omstanders. "De mannen hebben de hele dag met vismagneten gezocht naar vondsten in het water", zegt een bewoner van de straat tegen AT5. "Ze hebben veel fietsen eruit gehaald, maar zojuist ook een handgranaat! Deze ligt nu in een emmer aan de gracht. De politie is inmiddels ter plaatse en heeft de gracht afgezet."

Een explosievenverkenner van de politie is aanwezig en heeft het voorwerp bekeken. Die agent heeft de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) laten komen. Mocht het een echt explosief blijken, dan laat de EOD dat waarschijnlijk ergens in het Westelijk Havengebied op een veilige manier ontploffen.

Het komt regelmatig voor dat magneetvissers explosieven of wapens in grachten vinden.