Magneetvissers vinden oude granaat in Prinsengracht Amsterdam

De magneetvissers schakelden daarna de politie in, die een deel van de Prinsengracht met lint afsloot. "De mannen hebben de hele dag met vismagneten gezocht naar vondsten in het water", zei een bewoner van de straat tegen AT5. "Ze hebben veel fietsen eruit gehaald, maar zojuist ook een granaat! Deze ligt nu in een emmer aan de gracht. De politie is inmiddels ter plaatse en heeft de gracht afgezet."

In eerste instantie kwam er een explosievenverkenner van de politie om de granaat te bekijken. Die liet al snel de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) komen. "Twee mannen waren (onbeschermd) bezig, dus geen gevaar, lijkt me. Nu bom mee in auto, alles weer vrijgegeven", liet een andere bewoner weten.

De EOD zal de granaat op een veilige plek tot ontploffing brengen. Dat gebeurt bij Amsterdamse vondsten doorgaans in het Westelijk Havengebied.

Het komt regelmatig voor dat magneetvissers explosieven of wapens in grachten vinden.