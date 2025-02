Elk niveau is welkom op de Drummersdag: "Vooral leren van elkaar"

"Je hebt rechts en je hebt links, en je kan allebei de noten een accent geven." Mark Eeftens houdt demonstratief zijn beide drumsticks omhoog. "Je kan hard spelen met links en zacht met rechts" - hij doet het direct voor - "maar je kunt het ook afwisselen." En weer laat hij direct zien en horen wat hij bedoelt.

Een kleine 40 drummers kijken aandachtig toe. Ze beginnen de dag met zijn allen, straks gaan ze in kleinere groepen uiteen om in totaal zes clinics te volgen.

Muzieknerds

Erk Willemsen ziet het tevreden aan. De uitgever van het drumtijdschrift Slagwerkkrant organiseerde deze Drummersdag al negen keer eerder, elke keer in het Muziekpakhuis in West. "Mark heeft een eigen drumschool in Breda en is één van de beste drumleraren van Nederland."

Het doorgeven van kennis en willen leren van elkaar is drummers eigen, zegt Willemsen. "Wat je bij andere instrumenten nog wel eens hebt, is: 'Ik speel dit en dat is van mij, dat hoef jij niet te weten'. Maar drummers willen alles van elkaar weten. Het is een hele hechte gemeenschap."

En daarbij maakt het volgens Willemsen niet uit of je nu net begonnen bent of al jaren achter het drumstel zit. Ook niet op de Drummersdag: "Het is van beginners tot gevorderden. De jongste is 10 en de oudste 76."

Reünisten en nieuwelingen

Pieter Veldhuis uit Schagerbrug drumt pas een tijdje en pakte al een aantal Drummersdagen mee. "Het is ook een soort reünie, je ziet weer mensen van voorgaande jaren." Zijn enthousiasme is kennelijk besmettelijk: dit jaar heeft hij zijn zoon ook meegenomen.

Willemsen schat dat dit jaar de helft uit reünisten bestaat en de andere helft uit nieuwelingen. "Die komen vaak binnen met een blik van 'wat doe ik hier"'. En ze gaan als vrienden weer naar buiten. Dat is ontzettend leuk om te zien dat het zo werkt."