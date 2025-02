Noah (12) traint allerjongste voetballertjes bij IJburg: "Luisteren goed, maar ook ondeugend"

Hij brengt de ballentas naar het veld en zet de pylonnetjes neer in een patroon waar de jonge voetballertjes langs kunnen dribbelen. Noah legt de 'welpen' alles zo goed mogelijk uit. Dribbelen, passen en schieten. "Raak de bal met je goede en slechte been", zo klinkt er over het veld.

"Ik vind het leuk om te zien hoe de welpen zich ontwikkelen." Noah traint nu zo'n twee jaar de jongste generatie spelers bij de club en ziet ook echt vooruitgang. "Je merkt dat je ze beter maakt." Met een echte ijzeren vuist regeert hij niet over het veld. "Van mij mag heus wel wat, als ze maar luisteren als het moet." En dat luisteren lukt goed volgens hem zelf. "Maar ze zijn soms ook ondeugend."

Ook de spelertjes zelf zijn tevreden over de trainingen van Noah. "Hij is goed en kan goed lesgeven." Zelf ziet Noah nog niet een toekomst als professionele trainer. "Ik heb liever dat ik zelf de beste voetballer wordt."