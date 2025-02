🔴 Liveblog: Ajax jaagt met basisdebutant Mokio op koppositie in Sittard

50 minuten geleden

Anton Gaaei gaf een assist in zijn laatste twee competitiewedstrijden en kan de derde Ajax-verdediger deze eeuw worden met een assist in drie Eredivisieduels op rij, na Ricardo van Rhijn in 2012 en Nico Tagliafico in 2018 (allebei drie op rij).

Ajax bleef ongeslagen in de laatste zestien Eredivisieduels met Fortuna Sittard: dertien ontmoetingen werden gewonnen en drie eindigden onbeslist. Het doelsaldo in de laatste zestien onderonsjes: 55-8. Vorig seizoen eindigde Fortuna – Ajax in 0-0.