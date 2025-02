🔴 Liveblog: kan Ajax de gedeelde koppositie pakken tegen Fortuna Sittard?

Goedendag en welkom in ons liveblog op deze zondag. Er zijn drie wedstrijden in het betaalde voetbal, waar we ons op focussen. We zijn ook bij de bekerfinale in het waterpolo tussen de mannen van ZV De Zaan en Donk. Mis niks rondom deze duels en het andere regionale topsport in ons liveblog.

14.30 uur: Fortuna Sittard - Ajax

16.45 uur: AZ - PEC Zwolle

16.45 uur: Telstar - Jong FC Utrecht