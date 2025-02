Automobilist zorgt onder invloed van drank en drugs voor ravage bij benzinepomp Muiden

Ondanks de wilde rit is er niemand gewond geraakt. "De bestuurder van de stilstaande auto was gelukkig net uitgestapt", zegt een woordvoerder van de politie. "De verdachte en de bijrijder zijn nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis."

De bestuurder, een 33-jarige man uit Almere, bleek achter het stuur te zitten onder invloed van alcohol en drugs. "Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau", laat de woordvoerder weten.

Brand

Nadat de auto tegen de pomp aan was gereden brak er brand uit in zowel de auto als de benzinepomp zelf.

De brand is geblust door de brandweer. "De politie heeft de toerit naar het tankstation afgezet." De brand zorgde voor schade aan het tankstation en het is nog duidelijk wanneer die weer open gaat voor verkeer.